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12.02.2025 19:49 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
Динасфера, 1930-е годы.
Необычное транспортное средство было запатентовано изобретателем из Англии — Арчибальдом Парвесом. При создании он вдохновлялся рисунками Леонардо Да Винчи. Первая собранная модель была на бензине и могла развивать скорость 50 км/ч. Двигатель и сидение располагались на одной раме и находились внутри большого колеса на колесиках. В интернете можно найти видео с испытанием этого необычного моно колеса.
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