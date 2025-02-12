ещё! выкл. сиськи
12.02.2025 19:49 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Динасфера, 1930-е годы.

Необычное транспортное средство было запатентовано изобретателем из Англии — Арчибальдом Парвесом. При создании он вдохновлялся рисунками Леонардо Да Винчи. Первая собранная модель была на бензине и могла развивать скорость 50 км/ч. Двигатель и сидение располагались на одной раме и находились внутри большого колеса на колесиках. В интернете можно найти видео с испытанием этого необычного моно колеса.
1200x878, 373 Kb / автомобиль, классика, ретро, колесо, кепка, трубка, Динасфера

автомобиль, классика, ретро, колесо, кепка, трубка, Динасфера

комментарии
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nihil777 | 12.02.2025 21:48
в звездных войнах переиспользовали
nihil777 | 12.02.2025 21:50
https://i.pinimg.com/originals ... 38a753aea8b63db04955c5e8e9.jpg
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