ещё! выкл. сиськи
13.02.2025 11:36 | тексты от .bsa | комментарии: 11  ↓ 
Профессор Плейшнер порол чушь,
Чушь стонала и дрожала. (Штирлиц)
комментарии
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Vintorezz | 13.02.2025 12:13
детский сад вспомнил)))
.bsa | 13.02.2025 12:24
напомнил детскому) сброду
.bsa | 13.02.2025 12:33
Vintorezz (12:13), отрок, какой хочешь услышать ответ
KIKOs | 13.02.2025 12:48
@.bsa ну, по такому случаю нам с тобой пора идти греться... я дров наломал.)
Mullets | 13.02.2025 12:49
Штирлий лег на гальку, Галька была не довольна.

До Штирлица не дошла штфровка, прочитал снова - опять не дошла.

И т.д.
KIKOs | 13.02.2025 12:49
Vintorezz (12:13), не заёбывайте чувака, этому блогу иногда не мешает детская наивность.
Vintorezz | 13.02.2025 14:04
.bsa (12:33), Да это просто комментарий, не требующий ответа
Vintorezz | 13.02.2025 14:06
Штирлиц бил наверняка, Наверняк отбивался как мог.

Штирлиц открыл дверь и увидел человека в фуфайке и на лыжах. Фуфлыжник - подумал Штирлиц. ...

Штирлиц выглянул в окно и увидел как немцы ставили танк на попа. "Бедный пастор Шлаг" - подумал Штирлиц....
.bsa | 13.02.2025 14:29
KIKOs (12:48), гибкость натуры не позволяет портить дрова))
.bsa | 13.02.2025 14:50
Vintorezz (12:13), https://rutube.ru/video/f5c6238691773e42b9e3a9122672b1d4/
DimaS | 13.02.2025 15:34
Vintorezz (14:06),
- Шелленберг, а пошли снимем девочек?
- Штирлиц, ну какой вы жалостливый, пусть ещё повисят.
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