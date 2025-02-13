ещё! выкл. сиськи
13.02.2025 17:50 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 

Операция Ы, Балабанов, Постой, паровоз, нейросеть, ИИ, AI

комментарии
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KIKOs | 13.02.2025 18:49
хуйня, короче.
Vintorezz | 13.02.2025 18:50
Все хуйня,
Только Ты да Я.
Да и Ты хуйня,
Только Я да Я!
KIKOs | 13.02.2025 19:02
Vintorezz (18:50), хуйня!!
Vintorezz | 13.02.2025 20:24
KIKOs (19:02), хуйня короче или длиннее?
Vintorezz | 13.02.2025 20:25
хуйня хуйне рознь....))))
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