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13.02.2025 19:46 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Базз Олдрин
Американский авиационный инженер, бывший астронавт и лётчик. Cовершил три выхода в открытый космос в качестве пилота миссии Джемини-12 в 1966 году, а также в качестве пилота лунного модуля в миссии Аполлон-11 1969 года. Он и командир миссии Нил Армстронг стали первыми людьми, которые были на поверхности Луны.
700x730, 60 Kb / Базз Олдрин, космос, селфи, NASA, скафандр, космонавт

Базз Олдрин, космос, селфи, NASA, скафандр, космонавт

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