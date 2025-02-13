ещё! выкл. сиськи
13.02.2025 23:39 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Послушайте меня,Фима:
В шахматах белые и чёрные фигуры злейшие
враги.
Но те, кто передвигает фигуры-обычно
хорошие друзья.
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