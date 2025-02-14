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14.02.2025 15:53 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
На фотографии изображён жилой комплекс в стиле брутализма – это Alexandra Road Estate, находящийся в районе Camden, Лондон, Великобритания. Он был спроектирован архитектором Невиллом Уордом (Neave Brown) и построен в период с 1968 по 1978 годы. Комплекс стал знаковым примером бруталистской архитектуры, характерной для послевоенной Британии.
1951x1258, 563 Kb / Англия, Лондон, дом, ЖК, жилой комплекс, Архитектура, Neave Brown, футбольное поле, брутализм

Англия, Лондон, дом, ЖК, жилой комплекс, Архитектура, Neave Brown, футбольное поле, брутализм

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