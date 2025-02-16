16.02.2025 11:29 | тексты от IRS12 | комментарии: 2 ↓ от Помню как то под конец учебного года сын приходит из школы, а у него по географии кол стоит. Спрашиваю: откуда у тебя кол?

Он: спросили, где Латвия находится.

-А ты что?

-А я им и говорю: от Питера 6 часов на танке.