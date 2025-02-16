ещё! выкл. сиськи
16.02.2025 11:29 | тексты от IRS12 | комментарии: 2  ↓ 
Помню как то под конец учебного года сын приходит из школы, а у него по географии кол стоит. Спрашиваю: откуда у тебя кол?
Он: спросили, где Латвия находится.
-А ты что?
-А я им и говорю: от Питера 6 часов на танке.
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Vintorezz | 16.02.2025 11:31
Сейчас уже не так смешно, как раньше
supershmel | 16.02.2025 11:42
Vintorezz (11:31), ща через недельку увидим переделку
Пам'ятаю як під кінець навчального року син приходить зі школи, а в нього за географією кілок стоїть. Запитую: звідки в тебе кілок?
Він запитали, де Москва знаходиться.
-А Ти що?
-А я їм і говорю: Московія на болотах.
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