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16.02.2025 11:29 | тексты от IRS12 | комментарии: 2 ↓
Помню как то под конец учебного года сын приходит из школы, а у него по географии кол стоит. Спрашиваю: откуда у тебя кол?
Он: спросили, где Латвия находится.
-А ты что?
-А я им и говорю: от Питера 6 часов на танке.
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