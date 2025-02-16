ещё! выкл. сиськи
16.02.2025 11:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Аргентавис
Вид вымерших птиц из семейства тераторнитид, обитавших во времена верхнего миоцена в Южной Америке.

Этот удивительный вид, известный как "Величественная аргентинская птица", чей размах крыльев достигал 7-ми метров, является самой большой летающей птицей в истории. Она жила около 6 миллионов лет назад в открытых равнинах Аргентины и в Андах. Птица является родственником современных грифов и аистов.
1000x839, 164 Kb / Птица, чучело, музей, ч/б, аргентинская птица, Аргентавис

Птица, чучело, музей, ч/б, аргентинская птица, Аргентавис

комментарии
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Vintorezz | 16.02.2025 12:18
Во властелине колец на таких летали)
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