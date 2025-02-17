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17.02.2025 05:19 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Ричард Никсон приветствует астронавтов «Аполлона-11» после их возвращения на Землю, 1969 год. Они находились на карантине, чтобы не принести на планету какие-нибудь «внеземные патогены».
2059x2059, 569 Kb / Ричард Никсон, Аполлон, президент, космос, космонавт, карантин

Ричард Никсон, Аполлон, президент, космос, космонавт, карантин

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