ещё! выкл. сиськи
18.02.2025 07:51 | ссылки от .bsa | комментарии: 2  ↓ 
Two Ways To Play - ZZ Top
Mescalero
©2003 BMG Music

Fuzz bass - это стиль игры на электрической бас-гитаре или изменение ее сигнала, который производит жужжащий, искаженный , перегруженный звук, как следует из названия. Перегрузка басового сигнала значительно изменяет тембр, добавляет более высокие обертоны (гармоники), увеличивает сустейн и, если усиление установлено достаточно высоко, создает «разрывной» звук, характеризующийся рычащим, жужжащим тоном.

fuzz bass

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.bsa | 18.02.2025 09:21
Vintorezz | 18.02.2025 09:44
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