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19.02.2025 06:34 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Ксёнж

Крупнейший замок Силезии и третий по величине в Польше после Мальборка и Вавеля. Расположен на охраняемой природной территории неподалёку от Валбжиха. В XIII-XIV веках замок служил резиденцией князей свидницко-яворских из дома Пястов.
1080x1451, 401 Kb / Замок, Польша, крепость, Ксёнж, сад, парк, башня

Замок, Польша, крепость, Ксёнж, сад, парк, башня

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