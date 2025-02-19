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19.02.2025 07:43 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Алан Шеппард и флаг на Луне, 1971 год
3200x3187, 534 Kb / Алан Шеппард, флаг, Луна, космос, NASA

Алан Шеппард, флаг, Луна, космос, NASA

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