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19.02.2025 08:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Сенанк

Цистерцианское аббатство во Франции, в Провансе. Монастыри Сенанк, Тороне и Сильвакан - три наиболее известных цистерцианских аббатства Прованса и часто называются «три провансальские сестры». Монастырь основан в 1148 году.
2119x1414, 537 Kb / Франция, Прованс, монастырь, аббатство, лаванда

Франция, Прованс, монастырь, аббатство, лаванда

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