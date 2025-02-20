ещё! выкл. сиськи
20.02.2025 06:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Участники групп Bon Jovi, Motley Crue, Scorpions и Skid Row прилетели на Московский музыкальный фестиваль мира 1989, Москва, РСФСР. Фотография: Боб Грюн
1080x702, 156 Kb / Bon Jovi, Scorpions, самолёт, СССР, очки, куртка, джинсы, шляпа

Bon Jovi, Scorpions, самолёт, СССР, очки, куртка, джинсы, шляпа

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