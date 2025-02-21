ещё! выкл. сиськи
21.02.2025 09:07 | интересное от kikOS | комментарии: 5  ↓ 
Когда бывшая жена Фрэнка Синатры, блестящая Ава Гарднер, увидела его свадебное фото с актрисой Мией Фэрроу, она язвительно сказала: «Я всегда знала, что Фрэнк закончит в постели с мальчиком».
1542x1024, 281 Kb / Синатра, Ферроу, ч/б

Синатра, Ферроу, ч/б

комментарии
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Vintorezz | 21.02.2025 09:51
Кто из них Синатра?
kikOS | 21.02.2025 09:53
Vintorezz (09:51), фотографирует
Vintorezz | 21.02.2025 10:01
kikOS (09:53), я так сразу и подумал.
sergeev | 21.02.2025 10:55
любой мальчик хотел бы оказаться в постели с таким мальчиком
Vintorezz | 21.02.2025 11:03
Мии был 21 год (1966 год), когда она вышла за пятидесятилетнего певца, кумира тысяч американок Фрэнка Синатру. Их брак распался в 1968 году.
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