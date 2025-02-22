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22.02.2025 07:45 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Замок Рестормел (Restormel)

Замок расположен на берегу реки Фоуи недалеко от Лостуитиела в Корнуолле, Англия, Великобритания. Это один из четырех главных норманнских замков Корнуолла (остальные — Лонсестон, Тинтагель и Трематон). Замок примечателен своей идеально круглой формой.
1080x1305, 330 Kb / Замок, крепость, Англия

Замок, крепость, Англия

комментарии
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Vintorezz | 22.02.2025 07:49
DimaS | 22.02.2025 09:32
Кажется мне, что этому замку хуевасто сейчас. Болеет.
.bsa | 22.02.2025 11:09
вини, запости зимний кадр чтоль, холод есть снега нет
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