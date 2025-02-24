ещё! выкл. сиськи
24.02.2025 21:00 | интересное от kikOS | комментарии: 3  ↓ 
"Разбитое сердце", Джек Веттриано

Вечная тема в живописи всех времен - любовный треугольник. Картина о "третьем лишнем" переполнена эмоциями: мужчина в костюме и
две женщины. Ревность, ложь и слезы. Классика жанра.

Jack Vettriano (настоящее имя — Джек Хогган) — современный британский художник. Его работы наводняют интернет. Пары, страстно танцующие танго, опасные и притягательные мужчины в белоснежных рубашках и костюмах-тройках, роковые красотки, подпольные бары времен сухого закона, гангстерская эпоха, любовь на лезвии ножа… Картины и иллюстрации Джека Веттриано дополняют посты со стихотворениями, цитатами об отношениях и философскими рассуждениями.
2880x3528, 273 Kb / Треугольник, свеча, галстук

Треугольник, свеча, галстук

комментарии
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.bsa | 24.02.2025 21:27
ты как всегда развратен, сараса;)
nihil777 | 24.02.2025 21:45
.bsa (21:27), https://yandex.ru/search/touch ... +%D1%8D%D1%82%D0%BE&lr=213
kikOS | 24.02.2025 21:51
.bsa (21:27), я вас всех люблю.
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