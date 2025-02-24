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24.02.2025 21:00 | интересное от kikOS | комментарии: 3 ↓
"Разбитое сердце", Джек Веттриано
Вечная тема в живописи всех времен - любовный треугольник. Картина о "третьем лишнем" переполнена эмоциями: мужчина в костюме и
две женщины. Ревность, ложь и слезы. Классика жанра.
Jack Vettriano (настоящее имя — Джек Хогган) — современный британский художник. Его работы наводняют интернет. Пары, страстно танцующие танго, опасные и притягательные мужчины в белоснежных рубашках и костюмах-тройках, роковые красотки, подпольные бары времен сухого закона, гангстерская эпоха, любовь на лезвии ножа… Картины и иллюстрации Джека Веттриано дополняют посты со стихотворениями, цитатами об отношениях и философскими рассуждениями.
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