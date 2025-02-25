ещё! выкл. сиськи
25.02.2025 11:09 | интересное от .bsa | комментарии: 6  ↓ 
В “дебрях сказочной тайги” хранится столько неразгаданных тайн
Усть-Тасеевский идол - культовое место тунгусов (недалеко от устья – река Ангара)
1124x768, 175 Kb / идол,тайга,камни

идол, тайга, камни

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
siv237 | 25.02.2025 11:38
что не разгаданного в этой тайне? бы понял если бы там была высечена летающая тарелка возрастом 20 тыс лет или неизвестное существо а это явно рожа человека
саныч | 25.02.2025 12:12
Это буряты с острова Пасхи спиздили)))
keke | 25.02.2025 14:38
.bsa | 25.02.2025 15:02
саныч (12:12), та где-то промелькнул) всяко не всё спиженое обнажено
.bsa | 25.02.2025 15:10
keke (14:38),
.bsa | 25.02.2025 15:12
Осталтное в watsap
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  10
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 135450 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2025 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 151 / 225| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer