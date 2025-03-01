ещё! выкл. сиськи
01.03.2025 15:36 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Экспериментальный пластиковый дом
Был построен в СССР в 1961 году как опытный образец индивидуального жилого дома с применением новых для того времени технологий.
1200x899, 215 Kb / Пластиковый дом, ч/б, СССР, лестница, эксперимент

Пластиковый дом, ч/б, СССР, лестница, эксперимент

комментарии
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sergeev | 01.03.2025 15:40
вот еще накопал фоток:
https://www.reddit.com/r/Retro ... lastic_house_from_1961_it_was/
Vintorezz | 01.03.2025 15:47
https://www.ixbt.com/live/offt ... ssovogo-zhilya-za-okeanom.html
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