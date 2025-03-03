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03.03.2025 09:09 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Работницы икорного цеха Рыбновского рыбокомбината фасуют красную икру. Сахалинская область, 1979 год
1121x1167, 119 Kb / Икра, СССР, весы, Сахалин

Икра, СССР, весы, Сахалин

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