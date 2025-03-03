ещё! выкл. сиськи
03.03.2025 13:07 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

2048x3651, 438 Kb / магнитофон, Катушечный магнитофон, Союз 110 С1, катушка, бабина, СССР

магнитофон, Катушечный магнитофон, Союз 110 С1, катушка, бабина, СССР

комментарии
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robokoteg | 03.03.2025 13:21
"бобина" пишется через "о"

"бабина" - это тут все остальные посты
kikOS | 03.03.2025 13:42
robokoteg (13:21), форточка закрыта.
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