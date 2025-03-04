04.03.2025 03:39 | интересное от kikOS | комментарии: 0 ↓ от "14 квадратных метров", Аусеклис Баушкениекс.



1990 г.



Реалистичная картина, понятная для всех обладателей клетушек в современных человейниках под красивым названием "студия". Массовое приобретение молодежью этих малогабаритных хором - самая настоящая бомба под перспективы решения демографической проблемы. Они появились не на пустом месте — это гримаса современного мира в том смысле, что у большинства населения мало средств для расширения своей жилплощади.



Латышский художник Аусеклис Матисович Баушкениекс (1910-2007) был членом Союза художников СССР.

Картина, рисунок, кровать

