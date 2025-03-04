ещё! выкл. сиськи
04.03.2025 03:39 | интересное от kikOS | комментарии: 0  ↓ 
"14 квадратных метров", Аусеклис Баушкениекс.

1990 г.

Реалистичная картина, понятная для всех обладателей клетушек в современных человейниках под красивым названием "студия". Массовое приобретение молодежью этих малогабаритных хором - самая настоящая бомба под перспективы решения демографической проблемы. Они появились не на пустом месте — это гримаса современного мира в том смысле, что у большинства населения мало средств для расширения своей жилплощади.

Латышский художник Аусеклис Матисович Баушкениекс (1910-2007) был членом Союза художников СССР.
1080x727, 467 Kb / Картина, рисунок, кровать

Картина, рисунок, кровать

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