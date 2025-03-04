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04.03.2025 08:40 | картинки от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
В фильме «Назад в будущее 3» (1990) Док Браун по ошибке возвращается в прошлое и оказывается в далекой-далекой галактике. Это действие случайно создает религию, известную как «Mandalorian»,
ошибочная интерпретация фразы «Man in Delorean».
1014x535, 111 Kb / Mandalorian, Назад в будущее, Док Браун

Mandalorian, Назад в будущее, Док Браун

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