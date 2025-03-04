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04.03.2025 09:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Mitsubishi Dialtone D160, самый большой сабвуфер из когда-либо созданных, 60 дюймов в 1980-х годах.
Весом 800 кг он может легко разбивать звуковой волной окна и производить небольшие землетрясения, которые ощущаются как колебания земли в радиусе 2 км.
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