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05.03.2025 18:39 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Транспортировка судов «Ракета», 1969 год, СССР
700x460, 309 Kb / Ракета, СССР, транспортировка

Ракета, СССР, транспортировка

комментарии
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болт | 05.03.2025 19:27
Крылья сняли.
На таком параходике как-то раз проехался от Новосибирска до Ханты-Мансийска. Дня три вроде ехали.
Vintorezz | 05.03.2025 19:50
А там разве каюты, и спать можно?
болт | 05.03.2025 19:58
Vintorezz (19:50), Останавливались на ночевку в Нижневартовске и еще где-то. Там гостиницы были для транзитных пассажиров. А в Ракете был буфет.
Год был 1975.
Vintorezz | 05.03.2025 20:24
Прикольно, а в чем смысл такого путешествия, в окно смотреть или дешевле было?
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