ещё! выкл. сиськи
« Лелик: в другом месте »
10.02.2020 19:50 | интересное от karabasovsky | комментарии: 5  ↓ 
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комментарии
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supershmel | 10.02.2020 20:23
а мечетей сколько? более полезная инфа будет
Safich | 10.02.2020 20:34
Предлагаю ещё сравнить количество поликлиник и аптечных пунктов.
Сравнение не корректное. Причём по нескольким пунктам.

Но продолжая тему: https://media.nakanune.ru/imag ... /pictures/image_big_149086.jpg
Графики в целом параллельные, в последние годы только на 5% расхождение между детьми и школьниками увеличилось.
Bob Tot | 10.02.2020 20:45
откуда инфа? Пруфы?
supershmel | 10.02.2020 20:54
Bob Tot (20:45), 146 % правда
Murrzik777 | 10.02.2020 21:03
А чо не так? Материнский капитал на что? Скидывайтесь, стройте.
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