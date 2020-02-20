ещё! выкл. сиськи
« atrox: https://bit.ly/2SKq1WP шоб вы шарили. »
20.02.2020 09:26 | картинки от Vintorezz | комментарии: 13  ↓ 
Будапешт 1984 год
https://24.p3k.hu/app/uploads/ ... 02/manek-attila-1987-v2020.jpg
741x1080, 360 Kb / рынок, базар, платье, пакет, ребенок, овощи, фрукты

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
dimas | 20.02.2020 09:41
Пошла на базар, купила зелени, перцев, сына...
. | 20.02.2020 10:06
dimas (09:41), дочку. Сейчас винт доберётся до второй картинки и тоже её запостит
Vintorezz | 20.02.2020 10:13
. (10:06), не буду
kikos06 | 20.02.2020 10:21
Vintorezz (10:13), а ты на зло им возьми да запости.
kikos06 | 20.02.2020 10:24
Тот момент когда картинке реально хочется поставить ещё несколько плюсов.
borisovitch | 20.02.2020 10:28
этож принцесса Диана
Vintorezz | 20.02.2020 10:31
Проклятые коммуняки не могли наделать колясок, детей носили в пакетах!
Hedg | 20.02.2020 10:56
1987 год, если судить по названию файла фотографии (а не 1984)
kikos06 | 20.02.2020 11:30
Слуште, вопрос у меня назретый, который год витает, что это за пуп земли такой станис, что в честь него блог назвали?
болт | 20.02.2020 12:00
Мать красивее дочки.
. | 20.02.2020 12:51
Vintorezz (10:13), спасибо
. | 20.02.2020 12:52
kikos06 (11:30), поищи юзера с номером 1 и всё поймёшь
Murrzik777 | 20.02.2020 16:35
. (12:52), что там можно понять? Имени нет, фото нет. Это я тут всё облазил и в курсе, а незнающий не догадается.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 17
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 105657 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 256 / 367| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer