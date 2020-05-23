23.05.2020 12:32 | картинки от mxx | комментарии: 2 ↓ от После просмотра поста заехал и взял себе бутылочку по акции. Пьется в целом неплохо, я мешаю 50 на 50 с водкой той же марки чтоб немного повысить градус. Нравятся отчетливые ароматные нотки картона и чайного гриба, судя по виду естественного осадка на дне, его туда добавили не жалея. Не нашел сорт винограда, но очень похож на урожай осень 2019, я такой пиздил у соседа Дмитрия Семеновича на даче. Пьется очень легко и мягко, от наслаждения даже иногда темнеет в глазах. Вообщем рекомендую как отличный брют подходящий как и к Ролтону, так и к гречке.

вино

