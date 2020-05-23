ещё! выкл. сиськи
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23.05.2020 12:32 | картинки от mxx | комментарии: 2  ↓ 
После просмотра поста заехал и взял себе бутылочку по акции. Пьется в целом неплохо, я мешаю 50 на 50 с водкой той же марки чтоб немного повысить градус. Нравятся отчетливые ароматные нотки картона и чайного гриба, судя по виду естественного осадка на дне, его туда добавили не жалея. Не нашел сорт винограда, но очень похож на урожай осень 2019, я такой пиздил у соседа Дмитрия Семеновича на даче. Пьется очень легко и мягко, от наслаждения даже иногда темнеет в глазах. Вообщем рекомендую как отличный брют подходящий как и к Ролтону, так и к гречке.
1100x825, 312 Kb / вино

комментарии
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WWWolfy__blocked | 23.05.2020 15:15
Когда я разместил картинку, со ссылками на другие картинки,
мне Лёлик зарезал пост, да ещё и отчитал:

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BLOG:)140780
BLOG:)140781
не картинки. прочее, но с описанием и ссылками больше подходит в интересное. можешь сам удалить и запостить в правильную категорию, попросить перенести, либо наблюдать скрытие
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Модеры, вы уж определитесь - правила для всех разные?
вы гнобите юзеров бложика за просто так? ради чего?
mxx | 23.05.2020 15:21
WWWolfy__blocked (15:15), тебя забанили за посылы на хуй. будь сдержаннее. этот ник удаляю.
редактор может поправить, а может удалить если устал или надоело исправлять
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 7
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