ещё! выкл. сиськи
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13.08.2020 18:46 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Интересно, спас?!
900x710, 223 Kb / демонстрация, протест, плакат, ч/б, капитализм, ссср, журналист

комментарии
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Polina | 13.08.2020 19:04
пока есть хоть какая-то власть над людьми, никто ничего не выиграет. народ будет свободно и хорошо жить тогда, когда власти над ним вообще не будет!
kikos | 13.08.2020 19:18
Polina (19:04), ))) анархия??
therapy | 13.08.2020 19:26
конечно, спас. помню год, когда рубль отпустили, в магазине из еды были только соль, красный перец и блять соленые огурцы в трехлитровых банках. ряды сетчатых контейнеров с солеными огурцами...
Vintorezz | 13.08.2020 19:51
therapy (19:26), да сначала почему то все пропало, а потом все появилось, как так)))
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