ещё! выкл. сиськи
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15.11.2020 18:02 | сиськи от atrox | комментарии: 10  ↓ 
Продавец пылесосов компании Electrolux в нудистском лагере, 1940–е годы, Швеция.
600x800, 104 Kb / голые, нудисты, пылесос, ч/б, ретро

комментарии
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Nick7rus | 15.11.2020 18:09
Что они им будут пылососать?
Damsel | 15.11.2020 18:09
зачем им пылесос в поле?
Nick7rus | 15.11.2020 18:15
Damsel (18:09), может он беспроводной))))
болт | 15.11.2020 18:18
Электролюкс!
Damsel (18:09), надо же как-то разговор начать.
Damsel | 15.11.2020 18:25
Nick7rus (18:15), ок, а что в поле пылесосить? Прошлогоднюю траву?
atrox | 15.11.2020 18:32
Добавил подпись. Хотя, она мало что объясняет в плане "чо там пылесосить?"
Nick7rus | 15.11.2020 18:44
Damsel (18:25), не пылесосить, а пылесосать
Vintorezz | 15.11.2020 18:51
Клинтоориентированность на высоте. Хотя эти пылесосы видимо усиленно продвигали BLOG:)143638
dimas | 15.11.2020 18:56
Электросос.
Polina | 15.11.2020 19:52
он показывает ей на сосущее отверстие, как бы намекая, что он от нее ожидает )
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