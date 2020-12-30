ещё! выкл. сиськи
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30.12.2020 04:18 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Губернатор Пуэрто-Рико выделила 8 млн $ на восстановление обсерватории Аресибо
https://habr.com/ru/news/t/535566/
780x438, 188 Kb / Научно-популярное, Космонавтики, Будущее, Астрономия, Аресибо, телескоп, обсерватории, радиотелескоп

комментарии
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Polina | 30.12.2020 04:55
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Vintorezz | 30.12.2020 05:24
Там обрушился, а тут восстанавливать будут
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