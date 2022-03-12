ещё! выкл. сиськи
12.03.2022 13:14 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 

1212x1500, 365 Kb / солдат, караул, сапоги, парад, петух, веер, форма, пилотка, шпагат, марш

солдат, караул, сапоги, парад, петух, веер, форма, пилотка, шпагат, марш

комментарии
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DimaS | 12.03.2022 19:00
А просто за руку поздороваться никак? Выёбываться надо?
Bob Tot | 12.03.2022 19:03
DimaS (19:00), учитывая, чья это граница, нет, не вариант
Bob Tot | 12.03.2022 19:04
BLOG:)149218
DimaS | 12.03.2022 19:04
Bob Tot (19:03),
https://cs8.pikabu.ru/images/b ... 16-03_4/145850203711406572.jpg
тс-с-с-с...
Bob Tot | 12.03.2022 19:08
тут больше картинок и та, что из поста
https://ru-travel.livejournal.com/32201931.html
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