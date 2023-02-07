ещё! выкл. сиськи
07.02.2023 17:40 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63e2481a9a7947339b61eee9
За несколько дней до своего 87-летия умер израильский ученый-компьютерщик, профессор Авраам Лемпель, которого считают одним из главных разработчиков алгоритмов сжатия данных, сообщает JewishPress.

Лемпель родился во Львове 10 февраля 1936 года (в то время это была территория Польши). Позже он переехал в Израиль, где окончил Технион — технологический университет в городе Хайфа.

Обе версии алгоритма сжатия данных LZ послужили основой для технологий сжатия, которые широко используются и сегодня в форматах TIFF, PNG, ZIP и GIF. При создании форматов PDF (для документов) и MP3 (для музыки) алгорим Лемпеля — Зива сыграл ведущую роль.
1180x730, 66 Kb / ZIP, MP3

ZIP, MP3

комментарии
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Moveton | 07.02.2023 19:23
При этом создателя упомянутого GIF он несколько пережил: BLOG:)156987
Но про ведущую роль алгоритма LZ в MP3 хотелось бы поподробнее.
Murrzik | 07.02.2023 19:32
Ну умер и умер
tuslin | 07.02.2023 20:29
В таги может lz, lzma добавить или лемпель?)
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