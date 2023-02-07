07.02.2023 17:40 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 3 ↓ от https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63e2481a9a7947339b61eee9

За несколько дней до своего 87-летия умер израильский ученый-компьютерщик, профессор Авраам Лемпель, которого считают одним из главных разработчиков алгоритмов сжатия данных, сообщает JewishPress.



Лемпель родился во Львове 10 февраля 1936 года (в то время это была территория Польши). Позже он переехал в Израиль, где окончил Технион — технологический университет в городе Хайфа.



Обе версии алгоритма сжатия данных LZ послужили основой для технологий сжатия, которые широко используются и сегодня в форматах TIFF, PNG, ZIP и GIF. При создании форматов PDF (для документов) и MP3 (для музыки) алгорим Лемпеля — Зива сыграл ведущую роль. За несколько дней до своего 87-летия умер израильский ученый-компьютерщик, профессор Авраам Лемпель, которого считают одним из главных разработчиков алгоритмов сжатия данных, сообщает JewishPress.Лемпель родился во Львове 10 февраля 1936 года (в то время это была территория Польши). Позже он переехал в Израиль, где окончил Технион — технологический университет в городе Хайфа.Обе версии алгоритма сжатия данных LZ послужили основой для технологий сжатия, которые широко используются и сегодня в форматах TIFF, PNG, ZIP и GIF. При создании форматов PDF (для документов) и MP3 (для музыки) алгорим Лемпеля — Зива сыграл ведущую роль.

ZIP, MP3

