ещё! выкл. сиськи
05.06.2023 14:24 | картинки от саныч | комментарии: 6  ↓ 
Разбавим сиськострим...
629x349, 16 Kb / Уаз, Toyota

Уаз, Toyota

комментарии
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Vintorezz | 05.06.2023 14:27
Консервная банка ржавет миллион лет, а кузов узика за два года.
Vintorezz | 05.06.2023 14:27
Vintorezz | 05.06.2023 14:58
А вот пусть японцы повторят. После сборки получится Делика.
Polina | 05.06.2023 15:05
Vintorezz (14:58), оно им надо?..
Vintorezz | 05.06.2023 15:10
Polina (15:05),
Polina | 05.06.2023 15:15
Vintorezz (15:10), смотри-ка! и вправду оценили!
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