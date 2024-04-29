|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
29.04.2024 10:03 | интересное от kikOS | комментарии: 1 ↓
Сострадание и любовь
Чувака посадили ещё при Людовике 14, сказали не кормить, не хай сдохнет, но на свиданку допускали его дочь, который ел молоко принесённое в сиське дочерью... надзиратели не могли понять почему эта падла не только не помирает, но толстеет как на дрожжах. Решили проследить и увидели эту картину которую позже продали аж за 30 млн. евро.. а этого прощелыгу пожалели и с Богом отпустили.
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