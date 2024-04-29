ещё! выкл. сиськи
29.04.2024 10:03 | интересное от kikOS | комментарии: 1  ↓ 
Сострадание и любовь
Чувака посадили ещё при Людовике 14, сказали не кормить, не хай сдохнет, но на свиданку допускали его дочь, который ел молоко принесённое в сиське дочерью... надзиратели не могли понять почему эта падла не только не помирает, но толстеет как на дрожжах. Решили проследить и увидели эту картину которую позже продали аж за 30 млн. евро.. а этого прощелыгу пожалели и с Богом отпустили.
816x960, 107 Kb / Заключённый, кормилица, ребёнок

Заключённый, кормилица, ребёнок

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Moveton | 29.04.2024 10:14
В "не хай" наличие пробела обычно сильно меняет смысл. Совпадают они только в поговорке: безопасность бывает всего двух видов: "high" и "нехай".
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 131299 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 130 / 248| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer